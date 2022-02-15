Новый корпус детского сада №12 открыли в Мытищах
Новый корпус детского сада № 12 «Журавушка» появился в Мытищах. Он сможет принять 160 ребят, рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
В новом дошкольном центре сформируют восемь групп. Здесь сделали просторные игровые и спальные комнаты, места для занятий музыкой и спортом, столовую, кабинет врача.
Корпус красивый, современный. Сегодня сюда впервые пришли ребята, и мы уже получаем хорошие отзывы от родителей и сотрудников сада, а это самое главное
Ирина Каклюгина.
Внутренний дворик комплексно благоустроили. Установили восемь игровых площадок, отметила Ирина Каклюгина.
«Детские сады всегда нужны, особенно в тех муниципалитетах, где идет активная застройка», — добавила она.
По ее словам, за ближайшие три года в Московской области откроют более 100 новых детских садов.