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    15 февраля 2022, 12:59

    Новый корпус детского сада №12 открыли в Мытищах

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новый корпус детского сада № 12 «Журавушка» появился в Мытищах. Он сможет принять 160 ребят, рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Новый корпус детского сада №12 открыли в Мытищах | Изображение 1

    В новом дошкольном центре сформируют восемь групп. Здесь сделали просторные игровые и спальные комнаты, места для занятий музыкой и спортом, столовую, кабинет врача.

    Корпус красивый, современный. Сегодня сюда впервые пришли ребята, и мы уже получаем хорошие отзывы от родителей и сотрудников сада, а это самое главное

    Ирина Каклюгина.

    Внутренний дворик комплексно благоустроили. Установили восемь игровых площадок, отметила Ирина Каклюгина.

    «Детские сады всегда нужны, особенно в тех муниципалитетах, где идет активная застройка», — добавила она.

    По ее словам, за ближайшие три года в Московской области откроют более 100 новых детских садов.