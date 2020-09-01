Мама-врач из Подмосковья отвела дочку на линейку после сложной разлуки. Несколько месяцев она лечила людей с COVID-19
На пике пандемии Екатерина Морозова переквалифицировалась из травматолога в инфекциониста, чтобы спасать людей с COVID-19. Но для этого пришлось надолго расстаться с четырьмя детьми. Даже майский отпуск она провела на работе.
А 1 сентября младшая дочка Настя стала первоклассницей. Мама ни в коем случае не могла пропустить линейку и любящей рукой держала ребенка в этот важный день.
Это был непростой для нас год, потому что и пандемия, и моим деткам пришлось уехать в Ярославль к бабушке. Несколько месяцев мы были порозньЕкатерина Морозова.
Екатерина заранее предупреждала коллег и свое начальство, что пропустить такой важный день никак не сможет. Когда на «360» вышли видеоролики с приветами врачам от их детей, среди них была ее младшая дочь Злата. Тогда, в июне, она очень растрогала маму.
Мамочка, возвращайся скорее домой (плачет — прим. ред.), я по тебе очень скучаюЗлата Морозова.
Юная ученица будет посещать занятия в школе №32 в Мытищах. На этот раз там приняли решение провести линейку только для первоклашек. Это помогло избежать большого скопления детей и родителей.
«У нас учатся около 1800 детей всего. Для учеников 2-11-х классов мы предусмотрели классный час», — рассказала директор школы Наталья Шмелева.
Старт новой школьной поре сегодня, 1 сентября, дали губернатор региона Андрей Воробьев и министр просвещения страны Сергей Кравцов. Год открыли традиционно на свежем воздухе.