Мама-врач из Подмосковья отвела дочку на линейку после сложной разлуки. Несколько месяцев она лечила людей с COVID-19

Пандемия надолго разлучила с семьями многих врачей. Инфекционист Екатерина Морозова из Подмосковья не видела детей несколько месяцев, но пропустить первую школьную линейку одной из дочек не могла. Ее историю рассказал корреспондент «360».

На пике пандемии Екатерина Морозова переквалифицировалась из травматолога в инфекциониста, чтобы спасать людей с COVID-19. Но для этого пришлось надолго расстаться с четырьмя детьми. Даже майский отпуск она провела на работе.

А 1 сентября младшая дочка Настя стала первоклассницей. Мама ни в коем случае не могла пропустить линейку и любящей рукой держала ребенка в этот важный день.

Это был непростой для нас год, потому что и пандемия, и моим деткам пришлось уехать в Ярославль к бабушке. Несколько месяцев мы были порознь Екатерина Морозова.

Екатерина заранее предупреждала коллег и свое начальство, что пропустить такой важный день никак не сможет. Когда на «360» вышли видеоролики с приветами врачам от их детей, среди них была ее младшая дочь Злата. Тогда, в июне, она очень растрогала маму.

Мамочка, возвращайся скорее домой (плачет — прим. ред.), я по тебе очень скучаю Злата Морозова.

Юная ученица будет посещать занятия в школе №32 в Мытищах. На этот раз там приняли решение провести линейку только для первоклашек. Это помогло избежать большого скопления детей и родителей.

«У нас учатся около 1800 детей всего. Для учеников 2-11-х классов мы предусмотрели классный час», — рассказала директор школы Наталья Шмелева.

Старт новой школьной поре сегодня, 1 сентября, дали губернатор региона Андрей Воробьев и министр просвещения страны Сергей Кравцов. Год открыли традиционно на свежем воздухе.