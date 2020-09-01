Год открыли традиционно на свежем воздухе. Главные участники церемонии — ребята из первых и одиннадцатых классов. Для них знаковое событие решили провести обязательно — они запомнят его как первое и, наоборот, последнее начало школьной поры.

Сегодня Андрей Воробьев обратился здесь к ребятам и поздравил в их лице каждого ученика Подмосковья.

Я хочу сказать спасибо нашим учителям и хочу пожелать нашим первоклашкам, чтобы все вы смело шли вперед, чтобы вас родители всегда понимали и поддерживали. <…> Хочу пожелать нашим выпускникам, чтобы они понимали, что представляют гимназию и должны достойно работать, показывать пример. Хочу пожелать родителям, чтобы все те тревоги и сложности, которые подкидывает жизнь, мы преодолели Андрей Воробьев.

В этом году областные школы примут 950 тысяч ребят. Учебный год начался не как обычно. Одни из отличий — защитные маски, измерение температуры и соблюдение социальной дистанции, а педагоги сдали тесты на коронавирус.

«Прошлый учебный год принес всем нам немало испытаний. Он заставил встретиться с новыми вызовами. Я рада, что все вместе мы их очень успешно преодолели, а наши гимназисты стали еще более ответственными, самостоятельными. Повзрослели. Ребята, вы большие молодцы», — поделилась директор гимназии Майя Майсурадзе.

Сегодня ребят, учителей также поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что очень важно следить за безопасностью в школах, чтобы не вернуться к дистанционному обучению.

Очень хочу поблагодарить всех учителей, в том числе из Подмосковья, за то, что в конце очень непростого для нас учебного года вы ни на миг не оставляли своих школьников. <…> И важно сохранять все требования, которые обеспечат здоровье школьников, родителей и учителей Сергей Кравцов.

Безопасность обеспечат на высшем уровне. Расписание в школах составят так, чтобы ученики не собирались помногу в коридорах. А все педагоги перед началом нового учебного года сдали тесты на COVID-19. Измерение температуры станет ежедневным перед входом в учреждение.

Школы Подмосковья оснащены бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами для личной защиты, приборами для обеззараживания воздуха. Все это новые реалии, но еще недавно школьники и педагоги занимались дистанционно. Они достойно справились, как отметил губернатор. Отдельно он поблагодарил учителей — в Подмосковье их 100 тысяч.

Несмотря на разные сложности, они (учителя — прим. ред.) проявили себя самым достойным образом Андрей Воробьев.

Школьников Московской области с каждым годом становится все больше — только за последние пять лет их число выросло на 30%, а ребят в детских садах — на 25%. Воробьев пожелал успехов всем ребятам и отметил, что главное — стараться.

Все получается тогда, когда этого очень хочешь, когда работаешь Андрей Воробьев.

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».