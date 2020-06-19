«Мамочка, папочка, скоро увидимся!» Дети подмосковных врачей, борющихся с СОVID-19, записали привет родителям
«Родители работают, а мы по ним скучаем. Хочется как-то помочь, но слова — все, что у нас есть», — отметил один из участников видеопоздравления.
Дети отметили, что очень скучают по своим родителям, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией и не могут провести время с ними.
Звоним каждый вечер, но все равно хочется встретиться вживую и провести остаток лета вместе
На видео они решили показать родителям, как проводят время в их отсутствие: катаются на велосипеде, гуляют, едят ягоды.
«Мамочка, папочка, скоро увидимся!» — отметила участница видео.
Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года. В Подмосковье первые случаи заражения стали фиксировать в марте.
По последней информации, в Московской области зафиксировали более 52 тысяч случаев COVID-19, из них порядка 30 тысяч пациентов продолжают получать лечение.