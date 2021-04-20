Малоимущим жителям Подмосковья дали выплаты на 102 млн рублей с начала года

С начала года государственные выплаты начислили для 42 798 малоимущих жителей Подмосковья. Общая сумма превысила 102 миллиона рублей.

Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она напомнила, что получатели таких выплат — малоимущие семьи и одиноко проживающие жители, имеющие доход ниже прожиточных минимумов.

Выплата на одного человека в семье составляет от 300 до тысячи рублей в месяц. Она не может превышать шести тысяч Ирина Фаевская.

В 2021-м размер прожиточного минимума для трудоспособных жителей составляет 14 987 рублей, для пенсионеров — 10 648, а для детей — 13 531.

«Для назначения социальной помощи необходимо отправить заявление через региональный портал госуслуг», — рассказала Фаевская.

Она подчеркнула, что размеры выплат рассчитывают исходя из сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.