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    20 апреля 2021, 16:55

    Малоимущим жителям Подмосковья дали выплаты на 102 млн рублей с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    С начала года государственные выплаты начислили для 42 798 малоимущих жителей Подмосковья. Общая сумма превысила 102 миллиона рублей.

    Малоимущим жителям Подмосковья дали выплаты на 102 млн рублей с начала года | Изображение 1

    Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она напомнила, что получатели таких выплат — малоимущие семьи и одиноко проживающие жители, имеющие доход ниже прожиточных минимумов.

    Выплата на одного человека в семье составляет от 300 до тысячи рублей в месяц. Она не может превышать шести тысяч

    Ирина Фаевская.

    В 2021-м размер прожиточного минимума для трудоспособных жителей составляет 14 987 рублей, для пенсионеров — 10 648, а для детей — 13 531.

    «Для назначения социальной помощи необходимо отправить заявление через региональный портал госуслуг», — рассказала Фаевская.

    Она подчеркнула, что размеры выплат рассчитывают исходя из сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.