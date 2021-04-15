Почти 27 тысяч жителей Подмосковья получили срочную социальную помощь с начала года

Экстренную социальную помощь получили 26,8 тысячи жителей Подмосковья с начала года. Им дали выплаты на общую сумму более 179 миллионов рублей.

Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Она отметила, что так поддерживают жителей, оказавшихся в трудной ситуации.

С начала года 26 822 жителя Подмосковья получили экстренную социальную помощь Ирина Фаевская.

Выплатами поддержат инвалидов и жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Социальная помощь положена малообеспеченным людям, а также в случае безнадзорности.

Основанием для выплат станут и кризисные ситуации. Жителям выделят деньги, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара, взрыва бытового газа.

Правила получения выплаты

Помощь можно получить раз в год. Выплату дают на основании сведений о доходах.

Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают до семи тысяч рублей на каждого человека. Одиноко живущим выплачивают до десяти тысяч.

При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийного бедствия размер выплаты составляет до 30 тысяч рублей на каждого человека в семье, а до 50 тысяч — одиноко проживающим.