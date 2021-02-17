Соцпомощь получили 95 тысяч малоимущих и одиноких жителей Подмосковья за год

За прошлый год государственную социальную помощь в Подмосковье получили 95 тысяч одиноко проживающих и малоимущих людей. Их доходы ниже установленных в регионе прожиточных минимумов.

Малоимущим и нуждающимся одиноким жителям Подмосковья выделили 415 миллионов рублей за прошлый год. Это отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Размер таких выплат рассчитывают исходя из сведений о доходах за три последних месяца Ирина Фаевская.

Получатели такой социальной помощи — это малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие люди. Для оформления поддержки необходимо обратиться в органы социальной защиты.

«Денежная выплата на одного члена семьи составляет до тысячи рублей в месяц. Она не должна превышать шести тысяч рублей в календарном году», — отметила Фаевская.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья могут обратиться за неотложной социальной помощью онлайн.