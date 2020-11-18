Как сообщила Мишонова, мальчик Амаль в среду, 18 ноября получил документы. Раньше у него не было свидетельства о рождении — теперь по решению суда он его получил. В свидетельство вписан отец ребенка.

«День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрел отца. У ребенка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади — анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди — долгая, и надеемся, счастливая жизнь», — написала уполномоченный по правам детей по Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила, что теперь все будет хорошо, и поблагодарила за оперативность Министерство образования Подмосковья, управление по опеке Балашихи и руководство Детского дома «Непоседы».

Отдельно она отметила благодарностью Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анну Кузнецову и посольство Узбекистана «за оказанную поддержку и участие в судьбе семьи».

Мать ребенка, украинка, умерла летом. С тех пор отец, уроженец Узбекистана, известный в лагере как Саша, жил с сыном один и заботился о нем, как мог. Ни в детский сад, ни в школу маленький мальчик не ходил. Теперь у него есть документы, и он сможет воссоединиться с отцом.