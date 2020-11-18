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    18 ноября 2020, 22:04

    Мальчик из балашихинского леса «второй раз обрел отца» — подмосковный омбудсмен

    Наталья Жуковская

    Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова рассказала о судьбе найденного в лесу Балашихи мальчика. Ребенок жил в лагере бездомных с отцом, выходил поиграть со сверстниками на детскую площадку и помыться к знакомым в многоквартирном доме. Его забрали в больницу, а потом в приют в конце октября.

    Как сообщила Мишонова, мальчик Амаль в среду, 18 ноября получил документы. Раньше у него не было свидетельства о рождении — теперь по решению суда он его получил. В свидетельство вписан отец ребенка.

    «День завершается хорошими новостями. Наш малыш Амаль, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрел отца. У ребенка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец. Позади — анализ ДНК, сбор и восстановление документов, вынужденная разлука. Впереди — долгая, и надеемся, счастливая жизнь», — написала уполномоченный по правам детей по Московской области.

    Мальчик из балашихинского леса «второй раз обрел отца» — подмосковный омбудсмен | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Она отметила, что теперь все будет хорошо, и поблагодарила за оперативность Министерство образования Подмосковья, управление по опеке Балашихи и руководство Детского дома «Непоседы».

    Отдельно она отметила благодарностью Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анну Кузнецову и посольство Узбекистана «за оказанную поддержку и участие в судьбе семьи».

    Мать ребенка, украинка, умерла летом. С тех пор отец, уроженец Узбекистана, известный в лагере как Саша, жил с сыном один и заботился о нем, как мог. Ни в детский сад, ни в школу маленький мальчик не ходил. Теперь у него есть документы, и он сможет воссоединиться с отцом.