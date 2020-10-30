Мальчик жил с бездомными в лесу Балашихи. Вот его история

В лагере бездомных в Балашихе обнаружили ребенка. Он жил там с отцом с самого рождения, выходил поиграть со сверстниками на детскую площадку и помыться к знакомым в многоквартирном доме. Сейчас следователи проводят проверку, мальчик находится в больнице.

Жизнь среди бездомных

В Балашихе, рядом с микрорайоном 1 Мая, есть лагерь бездомных — они поселились там стихийно. В одном из импровизированных домов нашли ребенка: он родился там и провел всю жизнь. Однако подмосковное МВД уверено, что на улице ребенок жил всего две недели.

Соседи-бездомные не знают, сколько ребенку точно лет — то ли шесть, то ли восемь. Отец мальчика отказался общаться с «360». Тем не менее стало известно, что мать ребенка, украинка, умерла летом. С тех пор отец, уроженец Узбекистана, известный в лагере как Саша, живет с сыном один.

Ни в детский сад, ни в школу маленький мальчик — так его называют соседи — не ходит, но время от времени появляется на детской площадке у новостройки, играет с другими детьми.

Источник фото: телеканал «360»

У мальчика с папой была заготовлена история на случай, если кто-то заинтересуется их судьбой. Когда на площадке у многоэтажек ребенка спрашивали о его жизни, он якобы рассказывал о том, что ходит в сад и скоро пойдет в школу — но не в этом районе.

Сейчас ребенком заинтересовались социальные службы и полиция. Его отправили в больницу на обследование, по предварительным данным, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Балашихи Инна Соколова рассказала «360», что отец навещал мальчика в больнице — они очень привязаны друг к другу.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «360» о том, что отца уже доставили в отделение полиции. В прокуратуре Московской области начали проверку, так как ребенок воспитывается в ненадлежащих условиях, которые угрожают его жизни и здоровью.

«Службы профилактики выясняют, как ребенок вообще оказался на улице. Но ни у мужчины, ни у ребенка нет никаких документов. И наши все службы проводят свое расследование», — объяснила Мишонова.

«Темная личность»

Соседи ребенка рассказали о том, что отец мальчика Саша заботится о нем по мере возможностей — отправляет помыться и постирать вещи к знакомым из новостройки, не морит голодом. Местные бездомные к ребенку тоже относятся хорошо, чего не сказать об отце.

Один из знакомых мужчины, у которого тот иногда подрабатывал в автосервисе, рассказал «360», что «он темная личность» — скрытный и все время где-то пропадает. Он якобы периодически видел, как Саша выходил с тележкой для металлолома и фомкой.

Один из местных жителей рассказал о том, что поймал мужчину за тем, что тот пытался оторвать часть его забора. Ребенок был там же. Пенсионер пристыдил Сашу и отправил его за металлоломом в другое место.

Соседи уверены, что Саша давно хотел уехать на родину, но осуществить этот план не позволяли отсутствие денег и закрытые из-за пандемии границы.

Сам Саша рассказал изданию Life о том, что раньше они с сыном и женой жили на востоке Москвы, в Гольяново, снимали там квартиру, но хозяева решили резко продать жилье — семья осталась на улице. Сам Саша, по его словам, работает в гаражах неподалеку от нового места обитания.

Умершая супруга якобы не сделала сыну свидетельство о рождении — в тайне от Саши. Сейчас мужчина пытается получить для мальчика бумаги, собирается делать ДНК-тест, чтобы доказать отцовство и усыновить ребенка.

Свои документы Саша потерял — говорит, что где-то оставил рюкзак, когда отмечали 40 дней со смерти жены. При этом и еда, и одежда, по словам отца, у мальчика есть, есть даже DVD, на котором ребенок смотрит мультики.

Знакомые отца мальчика также рассказали «360», что участковый давно был в курсе ситуации. Саша якобы периодически приходил к нему и «рассказывал, кто как живет».