Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе мальчика из лагеря бездомных в Подмосковье. Видео

Найденный в лесном лагере бездомных под Балашихой мальчик сейчас находится в больнице. Его навестила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она принесла ему подарок и немного пообщалась.

Детский омбудсмен рассказала, что мальчика зовут Амаль и из-за непривычной обстановки ему грустно.

«Говорит о том, что хочется все время съездить в лес, „сбегать домой“, как он говорит. Но мы с ним поговорили, объяснили, что зимой в лесу будет холодно, поэтому хорошо бы сейчас пока побыть в тепле. Этим он и успокаивается», — поделилась Кузнецова.

Она отметила, что ребенок полностью здоров. Анализы у него хорошие. Сам мальчик вполне ухожен, и видно, что о нем заботились. Но отца к Амалю в ближайшее время не пустят, потому что у него нет никаких документов. Сейчас мужчина решает этот вопрос.

«Документы оформляются. Это правильно и важно. Но сейчас также важно позаботиться о том, чтобы в таких, более комфортных условиях было хорошо ребенку», — подчеркнула детский омбудсмен.

Кузнецова рассказала, что уже откликнулись несколько добровольцев, которые пообещали помочь мальчику адаптироваться к новым условиям жизни. После больницы Амаля переведут в детское учреждение. За это время отец должен успеть оформить все необходимые документы, чтобы забрать сына.

«Мы внимательно следим за этой ситуацией, и в ближайшее время я планирую посмотреть, как он устроился на новом месте», — подытожила Кузнецова.

Мальчик вместе с отцом, уроженцем Узбекистана, жил в самодельной хижине в лагере бездомных в лесу под Балашихой. Иногда он выходил поиграть на детскую площадку. Там его заметили местные жители и сообщили в полицию о том, что ребенок гуляет без сопровождения взрослых.

Мать ребенка умерла весной. Отец заботился о мальчике все это время. Но из-за работы постоянно следить за сыном не мог. После смерти жены он хотел уехать в домой, в Узбекистан, но помешала пандемия.

После задержания выяснилось, что ни у отца, ни у сына нет на руках никаких документов. Мальчика отправили в больницу, а отец пообещал сделать документы, чтобы вернуть сына обратно.