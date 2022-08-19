Магазин в Павловской Слободе получил дополнительную мощность электросетей

Энергетики выдали дополнительную мощность магазину на улице Ленина в селе Павловская Слобода. Он получил 30 киловатт. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Чтобы выдать дополнительную мощность магазину, рабочие построили 200 метров воздушных линий, установили автоматический выключатель в трансформаторе и смонтировали измерительный комплекс. В министерстве отметили, что село активно застраивается, поэтому важно продолжать развивать инфраструктуру для комфортной жизни в нем. Всего с начала года в Истре дополнительную мощность получили три объекта малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие электросетей Подмосковья с главой «Россетей» Андреем Рюминым. Они встретились на ПМЭФ-2022.