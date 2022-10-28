Лучших волонтеров Подмосковья наградили в Мособлдуме | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 10:23 Лучших волонтеров Подмосковья наградили в Мособлдуме

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В преддверии Дня добровольца в Подмосковье наградили лучших членов волонтерских организаций. В Мособлдуме отметили старания 15 человек и объявили о новой премии для молодых активистов.

В регионе работает большое количество добровольческих объединений. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что волонтеры оказывают адресную помощь нуждающимся, помогают жителям в условиях ЧС, а также участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи. Самых инициативных из них отметили региональными наградами.

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«На мероприятии была представлена деятельность ведущих добровольцев региона. Все они разного возраста, профессий и статуса. Но объединяет их одно: желание безвозмездно помогать людям и Родине», — отметил Игорь Брынцалов.

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Член комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Рожнов добавил, что волонтеры — это люди, которые помогают людям и государству в трудных условиях. В регионе их особенно ценят и стараются поддерживать. Именно поэтому в 2022 году был установлен День добровольца и введена региональная награда.

Среди награжденных оказался руководитель местного отделения «Молодой гвардии» в Лобне Алексей Кожухалов. Он рассказал, что добровольцев несколько лет назад объединила пандемия, а теперь они вновь сплотились, чтобы помочь согражданам.

«Добровольцы не только работают в пунктах временного размещения, помогают беженцам тут, но и выезжают на освобожденные территории в Донецкую и Луганскую народные республики, помогают там восстанавливать социальные объекты, искать пропавших людей помогают, развозить гуманитарные грузы», — рассказал он.

В ходе мероприятия в Мособлдуме также открыли выставку «Касается каждого!». Она заработала по инициативе Алексея Кожухалова — на ней представили снимки жителей Донбасса и последствий военных действий на их родине.

Также в ведомстве презентовали региональную премию «Герои нашего времени». Ее участниками станут волонтеры от 14 до 35 лет. Заявки уже подали свыше тысячи человек, а для ста финалистов проведут образовательный форум.

В Мособлдуме сообщили, что лучших добровольцев наградят во всех муниципалитетах региона до конца недели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии Центров поддержки военнослужащих на всей территории региона. В них волонтеры и представители власти помогут семьям мобилизованных получить положенные льготы.