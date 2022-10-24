Подмосковье 24 октября 2022, 12:35 Центры поддержки военнослужащих открыли на всей территории Подмосковья — Воробьев Губернатор Воробьев: центры поддержки военнослужащих работают в каждом округе Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Центры поддержки военнослужащих открыли в каждом городском округе Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что оказание помощи этой категории жителей и их семьям имеет приоритетное значение.

Воробьев напомнил, что в регионе приняли меры, которые позволяют дополнительно оснастить военнослужащих там, где это необходимо. Они также предусматривают нужную им помощь и обеспечивают взаимодействие, чтобы все мероприятия, которые имеют значение для подготовки военных, проводили на должном уровне.

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«Мы открыли центры поддержки военнослужащих на каждой территории, в каждом муниципалитете Подмосковья. Я очень рассчитываю и надеюсь, что и наши волонтеры, и представили муниципальной власти, наши депутаты включились в работу», — подчеркнул губернатор на заседании правительства региона.

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В центры помощи семьям мобилизованных можно обращаться c любым вопросом: о получении выплаты, помощи с переездом супруги с детьми к родителям, необходимости отдать ребенка в детсад и так далее.