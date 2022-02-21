Власти Московской области должны находиться в партнерстве с бизнесом и оказывать помощь предприятиям. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Очень много сейчас говорится о санкциях, о вызовах. Я на примере Мытищ что хочу сказать: нам очень важно сейчас оказывать максимальное содействие бизнесу, экономике», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что особенно важно поддерживать успешные предприятия, которые расширяются и растут.

«Сейчас мы должны быть рядом как никогда, для того чтобы занятость, экономика, а значит, наши возможности и в части рабочих мест, и в части налогов у нас были на должном уровне», — подчеркнул он.

Губернатор поручил заняться этой работой надзорным ведомствам.

«Я сделаю анализ жалоб и предложений бизнеса и считаю важным все узлы, которые существуют в разных надзорных сферах, развязывать. Экономика всему голова, и нам очень важно показывать рост. Не просто рост, а опережающий рост. Когда он возможен, когда мы находимся в партнерстве, помогаем бизнесу и предприятиям, когда они чувствуют, что мы не только не мешаем, но и реально оказываем содействие», — отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что доходы бизнеса в Подмосковье вернулись к допандемийным показателям.