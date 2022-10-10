Назван топ-5 округов Подмосковья по подготовке к обработке дорог ото льда | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 15:48 Поделиться Telegram

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Viber Назван топ-5 округов Подмосковья по подготовке к обработке дорог ото льда Пять округов Подмосковья стали лучшими по подготовке материалов для обработки дорог

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Можайск, Павловский Посад, Дмитров, Талдом и Шаховская стали лучшими округами Подмосковья по заготовке материалов для обработки дорог ото льда. Об этом заместитель председателя областного правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву.

По ее словам, эти пять городских округов уже готовы на 100%. Однако есть и отстающие. Среди них Лобня и Шатура.

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Там заготовили только 1% от плана. Этот вопрос решат на следующей неделе, отметила Кротова.

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«Обследовано 196 производственных баз. Положительно — 110, 56%. Отрицательных проверок, где нет ожидаемого нами результата, — 86. Это 44%», — сообщила Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей на благоустройство. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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