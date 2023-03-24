Подмосковье 24 марта 2023, 10:44 Локомотивные бригады МЖД прошли обучение о действиях в сезон паводков

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Подготовку к пропуску паводковых и ливневых вод завершили на Московской железной дороге. В работах задействуют 15 специальных поездов и около 100 помп для откачки.

От снега и льда расчистили около 6,6 тысячи мостов и труб, свыше 3,7 тысячи километров нагорных и водоотводных канав, а также более 4,2 тысячи километров кюветов. На станциях организовали уборку и вывоз снега, чтобы не дать им растаять в теплую погоду.

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За уровнем воды в реках следят постоянно. Так, на Оке и Днепре замеры проводят дважды в день на 80 водомерных постах.

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В состав 15 противоразмывных поездов входят вагоны с щебнем, шпалами, пиломатериалами и инструментами. Всего подготовили 167 таких вагонов. Также подготовили почти 100 помп, каждая их которых сможет откачивать от 3,5 до пяти кубометров воды в час.

Для работников депо провели специальные занятия о порядке действий в случае обнаружения размыва. Наблюдать за уровнем воды в водоемах будут до полной ликвидации опасности подтоплений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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