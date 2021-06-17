Логистический центр для хранения клубники, овощей и мяса построят в Электростали

Логистический центр, в котором будут хранить клубнику, грибы, овощи, рыбу и мясо, откроют в Электростали. Его построят к концу 2022 года.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. На складах, по его словам, установят специальные холодильные камеры. Хранить будут и сухие продукты. Проект поможет продвигать на внешние рынки российские продукты. Центр будет оказывать услуги по сортировке, переработке и упаковке овощной, ягодной и другой продукции Сергей Воскресенский. Товары будут транспортировать за пределы России. Комплекс обеспечит внутреннее и внешнее обслуживание. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2022 года. Концепцию проекта сформировали на основе лучшего международного опыта.