17 июня 2021, 14:21
Логистический центр для хранения клубники, овощей и мяса построят в Электростали
Логистический центр, в котором будут хранить клубнику, грибы, овощи, рыбу и мясо, откроют в Электростали. Его построят к концу 2022 года.
Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. На складах, по его словам, установят специальные холодильные камеры.
Хранить будут и сухие продукты. Проект поможет продвигать на внешние рынки российские продукты.
Центр будет оказывать услуги по сортировке, переработке и упаковке овощной, ягодной и другой продукции
Сергей Воскресенский.
Товары будут транспортировать за пределы России. Комплекс обеспечит внутреннее и внешнее обслуживание.
Завершить строительство планируют в третьем квартале 2022 года. Концепцию проекта сформировали на основе лучшего международного опыта.