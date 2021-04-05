Почти 900 человек найдут работу в новом логистическом центре Солнечногорска

Новый логистический центр откроют в Солнечногорске 7 апреля. Здесь смогут хранить не менее 15 тысяч видов продукции, среди которой мясо, рыба, молочные товары и не только. На работу примут почти 900 человек.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он сообщил, что крупный проект реализовали менее чем за год.

Здесь 7 апреля открываем самый современный логистический центр среди подобных объектов компании X5 Retail Group Сергей Воскресенский.

По словам министра, распределительный центр будет состоять из отдельных зон — в каждой из них настроят температуру для разных режимов хранения.

«Новый центр значительно снизит логистическую нагрузку на розничную сеть. С его открытием здесь трудоустроят более 835 человек», — отметил Воскресенский.

При этом жителями Подмосковья будут около 80% сотрудников, рассказал министр сельского хозяйства региона. А ранее стало известно, что Электросталь получит 180 рабочих мест благодаря центру хранения продуктов.