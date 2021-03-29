Электросталь получит 180 рабочих мест благодаря центру хранения продуктов

Большой оптовый центр хранения и упаковки продуктов для экспорта появится в Электростали в 2022 году. После сортировки отсюда смогут транспортировать за границу овощи, ягоды и не только.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Инвестиционный проект, по его словам, реализует компания «Фрэшистория».

Здесь будет создано более 180 новых рабочих мест Сергей Воскресенский.

На предприятии установят холодильные камеры для хранения клубники, грибов, томатов, огурцов и других продуктов. Здесь появятся склады для рыбы и мяса.

«Строительные работы начнутся во втором квартале 2021 года. Планируемый срок сдачи объекта — второй квартал 2022-го», — отметил Воскресенский.

Отсюда смогут отправлять товары за пределы России. В оптово-распределительном центре Электростали наладят внутреннее и внешнее логистическое обслуживание.