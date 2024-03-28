Эксклюзив 28 марта 2024, 11:06 «Люди, которые будут жить долго». Минздрав Подмосковья — о ранней диагностике рака Глава управления МЗ Отдельнова: в Подмосковье на 2,5% повысили выявляемость рака Телеканал «360»

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В Воскресенске откроют два дополнительных центра амбулаторной онкологической помощи для обследования и лечения больных раком. В 2023 году система диагностики в Подмосковье позволила на 2,5% повысить выявляемость опухолей на ранней стадии, сообщила ведущей «360» Ксении Присекиной начальник управления организации онкологической помощи Минздрава Московской области Ольга Отдельнова.

Процесс оказания онкологической помощи начинался с обращения к терапевту. На следующем этапе пациента направляли к врачу-онкологу в первичном онкологическом кабинете или одном из 24 центров амбулаторной онкопомощи.

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«В этом году мы откроем еще два центра в Воскресенске — один для детей и один для взрослых. В центрах амбулаторной онкопомощи происходит основной этап диагностики, который позволяет подтвердить либо опровергнуть диагноз», — сказала представитель Минздрава.

В случае положительного результата доктора проводили консилиум и назначали терапию. Ольга Отдельнова отметила важность ранней диагностики этого заболевания. В этом помогала диспансеризация. В программу включили семь онкоскринингов на самые распространенные разновидности рака.

«Для нас показатель качества диагностики — это количество нулевых стадий. <…> Более 62% наших пациентов выявляются на ранней стадии. <…> И мы прибавили за год 2,5%. За этими 2,5% стоят люди, которые будут жить долго», — сказала она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал борьбу с раком одним из главных направлений развития здравоохранения. В подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи провели день открытых дверей. Более 700 человек прошли диагностику.