Подмосковье 05 марта 2024, 10:57 Свыше 700 жителей Подмосковья проверили здоровье в онкоцентрах в единый День открытых дверей Пресс-служба Минздрава МО

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Единый день открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье в минувшую субботу. В этот день совершеннолеьние жители региона могли проверить свое здоровье. Обследование прошли 780 человек.

Как рассказала первый заместитель председател правительства Подмосковья Светлана Стригункова, это было второе мероприятие в таком формате с начала года.

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«Мы видим, что такие Дни открытых дверей пользуются спросом у жителей региона. В минувшую субботу 780 человек прошли диагностику и получили консультации специалистов в Центрах амбулаторной онкологической помощи. В результате у 10 заподозрили злокачественные новообразования, все они направлены на дополнительное обследование», — сказала она.

Желиющие могли пройти маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты, пройти диагностику новообразований кожи, сдать мазок на онкоцитологию шейки матки и многое другое.

Узнать подробнее о работе онкологической службы жители могут по ссылке.

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