15 декабря 2023, 14:57
Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Ногинске
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в микрорайоне Глухово в Ногинске. Обследоваться и лечиться там смогут не только жители Богородского округа, но и Черноголовки, Электростали, Павловского Посада, Электрогорска.
Новый центр работает на базе поликлиники № 2 по адресу: улица Ремесленная, 1В. Здесь есть все необходимое для лечения: квалифицированные специалисты, новое оборудование и необходимые препараты. Также есть возможность проведения консилиумов с ведущими онкодиспансерами.
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«Центр для того и создан, чтобы сконцентрировать всю необходимую помощь: инструментальную диагностику, лечебную помощь, диспансерное наблюдение за пациентами, проведение терапии. То есть весь спектр необходимый для онкологического пациента как раз на амбулаторном этапе оказывается», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц
Заместитель главы Богородского округа Олег Шойко отметил работу персонала и напомнил о мерах поддержки медиков. В их числе социальная ипотека, компенсация за аренду жилья, а также программа «Земля врачам». Богородский округ входит в один из четырех пилотных муниципалитетов, где реализуется этот проект.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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