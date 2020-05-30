Людей из подтопленных домов в Подмосковье переселят в гостиницу. Власти рассказали, как получить временное жилье

Непогода стала причиной подтоплений в подмосковном Красногорске. Дожди залили дома, поэтому жителям предложили временно переехать в гостиницу или разместиться у родственников.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила, что в округе зафиксировали 24 крупных очага подтоплений. Некоторые реки разлились из-за сильного поднятия уровня воды.

«За сутки в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Уровень воды в некоторых реках поднялся. Когда большая вода уйдет, по каждому случаю будем разбираться адресно, а пока наша главная задача — помочь людям как можно скорее устранить подтопления и приготовиться к новой волне», — сказала Хаймурзина.

Она обратилась к жителям районов и попросила на время отправиться к друзьям или родственникам. Особенно эта просьба касается тех, кто находится в зоне потенциально возможного затопления. Штормовое предупреждение в Подмосковье продолжает действовать, поэтому ливни еще могут пройти.

«Если такой возможности нет, прошу обратиться по номеру 112, вам будет предоставлено временное жилье», — заключила глава городского округа.

Сильные дожди обрушились на Подмосковье 29 мая. Из-за ливней затопленными оказались территории не только в Красногорске, но и Истре. Сейчас специалисты пытаются решить проблему с прибывающей водой.