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    15 августа 2022, 16:04

    Любители спорта из Истры отметили День физкультурника

    Александра Перепечаева

    Жители Истры отметили День физкультурника масштабной программой. Мероприятие прошло на поле спорткомплекса «Арена-Истра», его посетили свыше 350 человек. В честь праздника в округе наградили заслуженных тренеров и подготовили выступления спортсменов.

    Любители спорта из Истры отметили День физкультурника

    Замглавы Истры Мурад Билалов обратился к жителям с поздравлениями.

    «Я хочу поздравить всех в этот замечательный день. Мы его каждый год отмечаем и верим, что наши спортсмены будут добиваться самых больших успехов и самых больших высот», — сказал он.

    В этот день жизнь кипела на всех спортивных площадках муниципалитета. Так, юные спортсмены Истры показали свое владение мячом в спорткомплексе «Глебовец», который недавно открыл свои двери после реконструкции. Именно там в 2018 году тренировалась сборная Франции по футболу. Теперь там есть система подогрева и воркаут-зона.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.