Любители спорта из Истры отметили День физкультурника

Жители Истры отметили День физкультурника масштабной программой. Мероприятие прошло на поле спорткомплекса «Арена-Истра», его посетили свыше 350 человек. В честь праздника в округе наградили заслуженных тренеров и подготовили выступления спортсменов.

Замглавы Истры Мурад Билалов обратился к жителям с поздравлениями.

«Я хочу поздравить всех в этот замечательный день. Мы его каждый год отмечаем и верим, что наши спортсмены будут добиваться самых больших успехов и самых больших высот», — сказал он.

В этот день жизнь кипела на всех спортивных площадках муниципалитета. Так, юные спортсмены Истры показали свое владение мячом в спорткомплексе «Глебовец», который недавно открыл свои двери после реконструкции. Именно там в 2018 году тренировалась сборная Франции по футболу. Теперь там есть система подогрева и воркаут-зона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.