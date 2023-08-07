Эксклюзив 07 августа 2023, 11:58 «Голосую на Байконуре». Космонавт Олег Кононенко — о дистанционных выборах в Подмосковье Космонавт Кононенко примет участие в выборах губернатора Подмосковья на Байконуре РИА «Новости»

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Остался месяц до выборов в Подмосковье. В этом году впервые применят не только очное, но и дистанционное электронное голосование. Космонавт Олег Кононенко в беседе с «360» отметил, что это очень удобный формат, который позволит ему сделать свой выбор, находясь на Байконуре.

Голосование продлится с 8 по 10 сентября. В этих числах пройдут и губернаторские, и муниципальные выборы.

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Особенностью этого года станет то, что избирателям предложат два формата: очный и дистанционный. Электронное голосование пройдет с помощью «Госуслуг».

«Я только что зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области. Комментарии здесь абсолютно излишни — это очень удобно. Я космонавт, достаточно часто не бываю дома. В командировках, на занятиях», — сказал Олег Кононенко.

Записаться для участия в электронном голосовании можно до 7 сентября, потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» Подмосковья.

День голосования — особый случай, потому что я улечу в космос, в годовую экспедицию. Голосовать собираюсь на Байконуре. Зарегистрировавшись дома, в Королеве, я поеду на Байконур, возьму телефон и в день голосования легко, без проблем проголосую. Олег Кононенко

Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках. Следить за ходом голосования будут и онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах.

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