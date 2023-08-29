Космонавт Олег Кононенко отправился из Подмосковья на Байконур для подготовки к полету на МКС | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:41 Космонавт Олег Кононенко отправился из Подмосковья на Байконур для подготовки к полету на МКС Евгений Лавряшин

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В подмосковном космическом центре имени Гагарина проводили экипаж корабля «Союз МС-24» на Байконур. В состав группы вошли Николай Чуб, астронавт НАСА Лорел О’Хара и житель Королева Олег Кононенко.

На церемонии присутствовали родные и близкие членов экипажа, а также делегация из городского округа Королев, где живет Герой России летчик-космонавт Олег Кононенко. Он является почетным гражданином наукограда и активно участвует в общественной жизни города: встречается со школьниками, рассказывает ребятам о полетах в космос, бывает на праздниках. Перед отправкой на Байконур Кононенко отметил, что настрой у экипажа боевой и они готовы к предстоящей миссии.

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С собой на Международную космическую станцию Олег Кононенко взял серебряную монету с изображением Сергея Королева, которую ему торжественно вручил глава городского округа. После возвращения из космоса экземпляр передадут в местный музей.

Также космонавт взял с собой талисман информационного агентства от ТАСС и игрушечную чайку от коллектива МХАТ.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-24» к МКС запланирован на 15 сентября.

Ранее Олег Кононенко оформил заявку для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области, где первым зарегистрированным кандидатом стал Андрей Воробьев. Космонавт рассказал, что собирается голосовать на Байконуре.