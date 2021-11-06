Люберецким водителям посоветовали сменить резину

В Люберцах на следующей неделе похолодает и на дорогах может образоваться гололедица, поэтому водителям лучше заранее сменить резину на зимнюю. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья, передало РИАМО.

После ковидных каникул в Московской области ожидается снег. А столбики термометров в ночное время упадут ниже нуля. Поэтому на дорогах может образоваться гололедица. На следующей неделе уже лучше не выезжать с летней резиной. Пора ставить зимнюю.

Обычно менять шины советуют, когда средняя температура днем не превышает +5 градусов, а ночью держится на минусовых отметках.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее тоже настоятельно рекомендовал автомобилистам не тянуть с заменой летней резины на зимнюю.

Ранее сотрудники ГИБДД провели в парках Люберец акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!» и раздали жителям световозвращающие значки. Инспекторы также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно осенью. Детям в парке рассказали, как носить значки, чтобы водители их заметили.