Сотрудники ГИБДД раздали жителем Люберец световозвращающие значки

Сотрудники ГИБДД провели информационно-просветительскую акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!» в парках Люберец. Они раздали жителям световозвращающие значки и тематические листовки.

Об этом сообщили РИАМО в службе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». Акцию провели в парке сказок поселка Томилино, а также в центральном городском парке Люберец.

В ведомстве уточнили, что всем участникам акции объяснили правила поведения на дороге, а также раздали полезные подарки — световозвращающие значки и тематические листовки.

Кроме того, инспекторы напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения — особенно осенью, когда темнеет довольно рано. Юным посетителям парка рассказали, как уберечь себя на дороге с помощью световозвращающих элементов. Их также научили, где их нужно размещать, чтобы водители точно заметили отраженный от значков свет и знали о местоположении пешехода.

Родителям посоветовали следить за тем, чтобы их ребенок носил световозвращающие приспособления на рюкзаке и одежде. Кроме того, инспекторы напомнили о важности обучения детей навыкам безопасного перехода дороги. Родителям также порекомендовали изучить с ребенком безопасный маршрут от дома до школы и объяснить, какие опасности могут ждать на дороге.