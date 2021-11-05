Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины на зимнюю

Температура на будущей неделе в центре Европейской России будет около нуля. Прогнозируются осадки, поэтому водителям следует сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Понятно, что они будут в виде снега, мокрого снега или дождя… Начиная со среды температура будет около нормы, около нуля. Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить», — сказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

В то же время Вильфанд добавил, что текущая неделя обещает быть аномально теплой. В пятницу, 5 ноября, в центральной части России воздух прогреется до 13 градусов. Эта отметка может стать рекордной. Хотя порадовать жителей погода все равно сможет не полностью. Дни обещают быть мрачными и облачными, ожидаются дожди. Осадки будут умеренными, ожидается сильный ветер.

До 9.00 5 ноября в Москве вновь объявили желтый уровень погодной опасности. Это из-за сильного ветра, кроме того, столицу вновь накроет густой туман. Видимость на дорогах значительно снизится, автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными.