Названо число подтоплений в Подмосковье из-за дождей

Специалисты продолжают откачивать воду в Подмосковье после проливных дождей. Сейчас 117 человек занимаются ликвидацией 20 подтоплений. Все аварийные службы приведены в режим готовности.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что сейчас насчитывается около 20 подтоплений из-за осадков. Самые крупные находятся в Нахабине, Опалихе, Красногорске и на Осташковском шоссе в Мытищах. Дорожные, коммунальные и аварийные службы занимаются последствиями подтоплений.

«На борьбу выведено 35 единиц дорожной техники и 60 дорожных рабочих. Большую помощь оказывают бригады государственного казенного учреждения „МОС АВС“, их насосы всю ночь работали и продолжают откачку воды в Нахабине и Опалихе», — отметил Тресков.

Он добавил, что все дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Всего привлекли 117 человек и 43 единицы техники, в том числе от МЧС направили 22 человека и восемь единиц техники.

Воду откачивают при помощи пожарной и инженерной техники. Специалисты используют мотопомпы, вакуумные насосы, тракторы и тягачи. Кроме того, готова отправиться на ликвидацию аэромобильная группа подмосковного главка МЧС. В ее состав входят 200 человек, 29 единиц техники и 10 плавательных средств.

Сейчас подтопленными остаются 97 участков и 15 домов в пяти муниципалитетах. Работы уже завершили в Наро-Фоминске и у железнодорожной платформы Опалиха в Красногорске.

«Всем жителям, попавшим в зону подтопления, оказывается необходимая адресная помощь. Ситуация находится под постоянным контролем Главного управления и правительства Московской области. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — отметил замначальника главка МЧС по Подмосковью Вадим Андямов.

Вечером 29 мая в Московской области начались сильные дожди. За небольшой промежуток времени выпали почти полторы месячных нормы осадков. Такие обильные дожди привели к крупным подтоплениям в регионе.