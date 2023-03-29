Подмосковье 29 марта 2023, 10:40 Лицей для будущих инженеров и айтишников достроят в Истре к сентябрю

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Технологический лицей имени Долгих в Истре достроят к сентябрю. Это будет огромный образовательный кластер Подмосковья инженерно-технического профиля для будущих инженеров и айтишников.

Возведение корпусов идет ускоренными темпами. На стройплощадке ежедневно в две смены трудятся до 400 рабочих.

На территории учебного комплекса построят не только сам лицей, но и детский сад на 320 мест, корпуса для учителей и учеников, а также стадион, бассейн, спортивные и детские площадки.

Преподавание в лицее будут вести на двух языках — русском и английском. В учебный план включат предметы не только российского стандарта, но и традиционные для международной системы образования. Основными направлениями в обучении будут IT, современные технологии и инженерия.

Новейшая система обучения поможет подготовить учеников к поступлению в ведущие вузы страны. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в учебное заведение попадут самые одаренные дети региона и страны.

«Здесь акцент делается на то, чтобы отсюда стартанули наши звездочки, настоящие инженеры, которые будут создавать новый продукт, новые технологии, благодаря чему наша страна в целом будет конкурентоспособной», — рассказал депутат Московской областной Думы Роман Володин.

Узнать подробную информацию о правилах поступления и подать заявку на обучение можно уже сейчас на сайте лицея. Очные вступительные экзамены пройдут с 13 мая по 26 августа.

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