Подмосковье 29 января 2023, 12:33 «Лицей соберет самых одаренных ребят»: Андрей Воробьев посетил стройплощадку уникальной IT-школы в Истре

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Уникальный лицей с IT-уклоном в Истре сдадут досрочно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в учебное заведение попадут самые одаренные дети региона и страны.

«Сегодня запрос на технологическое развитие огромен. И такой лицей соберет самых одаренных ребят со всего Подмосковья и не только. Самые подготовленные и одаренные педагоги будут работать здесь», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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В состав технологического лицея имени Долгих войдут школа на 960 детей и детский сад на 320 мест. Архитектором здания выступил Сергей Разумаков. Объект планировали сдать в 2024 году, однако его достроят на год раньше — к осени этого года.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что набор лучших педагогов в технолицей в Истре уже начался.

Отметим, в 2023 году в Московской области откроют 37 новых школ, еще в более чем 60 учебных заведениях закончат капремонт. В новом учебном году более 40 построенных школ и детских садов примут своих воспитанников. До конца 2026 года в регионе планируют привести в порядок 328 школ.

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