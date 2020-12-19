Личная боль от руин. Митрополит Ювеналий назвал число разрушенных храмов в Подмосковье

Митрополит рассказал, что когда только начал служение в Подмосковье, в регионе было всего 132 действующих храма. Но в последние годы проводятся большая работа по восстановлению святынь.

«Если говорить о статистике, то у нас по состоянию на этот год 1690 храмов действующих, 323 часовни и 25 монастырей православных. И в них совершают служение 1615 священнослужителей. Если так сравнивать начало и конец, то блестящее положение, но я видел, что, несмотря на все наши усилия, нам не удается до конца восстановить порушенные святыни, храмы наши, которые на руинах стоят, древние храмы», — сообщил митрополит.

Ювеналий назвал «личной болью» те разрушенных 184 храма, которые еще предстоит восстановить. Чтобы помочь процессу, он создал благотворительный фонд для восстановления святынь. Митрополит также затронул тему пандемии коронавируса. И напомнил, как приятно проводить время с семьей. Он также обратил внимание, что врачи сейчас ежедневно совершают подвиг.

Полная версия интервью митрополита Ювеналия на сайте «360».

В середине сентября этого года митрополит Ювеналий освятил в Коломне отреставрированный собор Бобреневого монастыря. Над храмом работали три года. И теперь у него начнется вторая жизнь.