2020 год стал особенным абсолютно для всех, в том числе и для представителей церкви. Впереди Новый год, который россияне встретят дома, но от этого он запомнится не меньше. Митрополит Ювеналий рассказал в интервью «360», как он увлекся религией, как устроено взаимодействие церкви и общества в Московской области, и дал советы людям, которые переживают из-за пандемии.

Первые шаги

Митрополит Ювеналий рассказал, что любовь к религии привила ему мать. Она была духовной дочерью одного из новомучеников и рассказывала, в каких условиях он находился, когда был в заточении.

Все, что связано с моим детством, я вспоминаю с радостью, и особенно, конечно, хочется вспомнить и поделиться, как я попал в храм Божий и остался в нем до сего дня митрополит Ювеналий.

Ювеналий (тогда еще Владимир Поярков) в детстве жил в Ярославле. В то время там был всего один действующий храм, причем его разделили на три части. В одной служили обновленцы, представители тогдашнего раскола в Русской церкви, в другом — единоверцы, он и его мать посещали маленькую часовню.

Митрополит рассказал, что решил получить религиозное образование еще в раннем детстве и даже написал письмо архиепископу Ярославскому за разрешением. Но тот призвал дождаться 18-летия, когда можно будет поступать в семинарию. Когда Поярков стал совершеннолетним, архиепископ дал ему характеристику, необходимую для поступления.

«Помню, что именно 22 сентября я вновь приехал в Ленинград и был принят в духовную семинарию. Вот тогда началась моя подготовка к моему священническому служению. <…> Я пошел к ректору через какое-то время после обучения и говорю: „Вы знаете, что я уже совершеннолетний я имею право на это. Я хотел бы принять сан и принять монашество“», — рассказал митрополит.

Но тогда ректор не поддержал его решение, указав на ранний возраст. В результате Поярков окончил семинарию и только на третьем курсе академии стал монахом.

Образование в Подмосковье

Говоря о нынешнем времени, митрополит отметил, что в Московской области взаимодействие между церковью и образованием «находится в идеальном положении».

«Ни у кого никаких смущений нет, проблем. Мы с двух сторон, со стороны школы и церкви, стараемся воспитать добрых граждан нашей страны», — отметил митрополит.

Источник фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминска

В качестве примера он рассказал об областных Рождественских чтениях. Из-за коронавируса мероприятие пришлось проводить дистанционно. Но и в таких условиях в закрытии чтений приняли участие 40 тысяч человек.

Воспоминания о войне

Когда началась война, будущему митрополиту было 10 лет. Он рассказал, что хорошо помнит звуки взрывающихся бомб. Ярославль не был оккупирован, но подвергался постоянным бомбежкам.

«Я помню это зарево от разрывавшихся бомб, и я прижимался к груди матери и думал, что вот от этого она может умереть, а я останусь один. <…> Слава Богу, родители не пострадали физически, но трудное было время, голодное, наша семья буквально нищенствовала. И сейчас, может быть, необычно будет услышать, мы ходили к соседям очистки собирали, нечего есть было. И помню тоже очень ясно, как однажды ночью я проснулся от какого-то шума, тоже вроде от каких-то взрывов, к которым уже привык. Мне мама говорит: „Война кончилась!“» — рассказал Ювеналий.

Митрополит признался, что именно в тот день впервые услышал местный салют. Прохожие поздравляли его с окончанием Великой Отечественной войны.

Начало карьеры

Ювеналий вспоминает, что, когда только началось его служение, важную роль в его судьбе сыграли наставники. С особой теплотой он рассказал о владыке Никодиме, который был секретарем у владыки Ярославского Димитрия.

Его образ жизни, его призвание подействовало на меня очень сильно. И он в течение всей моей жизни был и моим наставником, и учителем Ювеналий.

По его примеру будущий митрополит хотел стать настоятелем в Ярославской области. Но после третьего курса академии его перевели на заочное стационарное обучение в московскую академию. Он стал референтом отдела внешнецерковных сношений, поэтому ни о каком сельском приходе под Ярославлем не могло быть и речи. Потом его отправили в Берлин в качестве редактора журнала «Голос православия», а затем перевели в Иерусалим.

Источник фото: РИА «Новости»

«Весь мир объездил! Участвовал в ликвидации церковного раскола в Японии, и там до сих пор сейчас существует Японская православная церковь. Участвовал в жизни прихода в США, бесконечных конференциях. Весь мир объездил, чтобы участвовать в них. Так что трудно даже все перечислить, но не по своей воле, а как вот церковь меня направляла и поручала», — рассказал Ювеналий.

Восстановление храмов

Среди нынешних задач Ювеналий назвал восстановление разрушенных храмов в Московской области.

«Если говорить о статистике, то у нас по состоянию на этот год 1690 храмов действующих, 323 часовни и 25 монастырей православных. И в них совершают служение 1615 священнослужителей. Если так сравнивать начало и конец, то блестящее положение, но я видел, что, несмотря на все наши усилия, нам не удается до конца восстановить порушенные святыни, храмы наши, которые на руинах стоят, древние храмы», — отметил митрополит.

Ювеналий рассказал, что создал благотворительный фонд для восстановления святынь. 184 храма, которые стоят еще в руинах, он назвал «личной болью».

Пандемия

2020 год стал особенным, и завершится он тоже необычно. В этом году не будет массовых новогодних праздников, за которые все так любят декабрь. Правда, митрополит Ювеналий напомнил, что в его детстве радость от Нового года все чувствовали именно дома, когда наряжали елку с родителями.

«Сегодня, я думаю, родители должны вот эту радость принести в семью, обязательно купить елку, чтобы дети участвовали в украшении елки, чтобы перед родителями дети какие-то стишки прочитали, какой-то подарочек получили из-под елочки от Деда Мороза. И у них останется впечатление на всю жизнь об этом Новом годе, [больше,] чем [если бы] куда-то пошли на большие встречи», — поделился своими мыслями митрополит.

Он уверен, что у детей останется ощущение праздника, если они будут наряжать елку с родителями.

Врачей, которые спасали жизни и нередко погибали на посту во время пандемии коронавируса, митрополит Ювеналий сравнил с героями на войне. Он считает, что российские власти должны чествовать подвиг врачей. Церковь, в свою очередь, уже направляла прошения о награждении, митрополит выписывал благодарственные грамоты врачам. Ювеналий призвал относиться к врачам с чувством благодарности.

Источник фото: РИА «Новости»

Но, кроме благодарности, люди могут сделать еще кое-что. Ювеналий выразил мнение, что те, кому можно поставить прививку, обязаны это сделать.

Через это не только свое здоровье человек сохраняет, но и ограждает людей от того, чтобы, если ты заразишься и заболеешь, не заразить ближнего. Об этом даже говорить не стоит. Слава Богу, что есть такая возможность Ювеналий.

Митрополит рассказал, что ежегодно прививается от гриппа и это стало для него повседневной процедурой.