Митрополит Ювеналий освятил восстановленный собор в Богородице-Рождественском Бобреневом монастыре. После многих лет запустения начнется его вторая жизнь. Реставрация здесь продлилась три года, и еще остались финальные штрихи.

Ювеналий благословил собор на проведение литургий. Бобренев мужской монастырь существует с XIV века. Однако с 1930 года он стал складом для удобрений, а службы возобновили только в 90-х.

Восстановленный собор находится на территории монастыря. Его заложили в честь воинов, погибших на Куликовской битве.

К этому дню вновь отреставрировали этот благолепный храм. И мое сердце устремилось сюда, чтобы освятить его после реставрации митрополит Ювеналий.

А вел реставрацию фонд Московской Епархии по восстановлению разрушенных святынь. Его возглавляет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Восстановить собор помогло правительство Московской области. Это отметил иеромонах Иоанн Четвертнов.

Благодаря вниманию правительства, Бобренев монастырь включили в госпрограмму „Культура Подмосковья“ — в первую очередь здесь стали восстанавливать собор Иоанн Четвертнов.

Теперь в храме вновь можно проводить службы. Вскоре начнется восстановление иконостаса. Отреставрируют и инфраструктуру монастыря.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил собор в день своего 85-летия. Накануне Владимир Путин подписал указ о присвоении епископу Русской православной церкви ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Поздравления передал и губернатор Московской области Андрей Воробьев — его подарок вручил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Разрешите мне передать от губернатора эти четыре Евангелия новым, восстановленным вашими усилиями храмам для богослужений Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов поздравил владыку и от себя. Он отметил, что, «благодаря его огромной миссии и богатейшему опыту служения, РПЦ остается важнейшим нравственным ориентиром для нашего общества».

Сложно переоценить ваш вклад и неустанную работу по возрождению святых обителей и сохранению духовного наследия в регионе Игорь Брынцалов.

Митрополит награжден орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степеней и медалями.