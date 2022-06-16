Льготный проезд для учащихся из Подмосковья приостановили в электричках до осени

Льготный проезд в пригородных поездах приостановили для учащихся Подмосковья до 31 августа. Это касается школьников, студентов, аспирантов, ординаторов.

Летом всем учащимся из Подмосковья потребуется покупать билеты за полную стоимость. Льготу на проезд приостановили 16 июня.

Период ее предоставления завершился во всех пригородных поездах ЦППК и МТППК. Это касается и ассистентов-стажеров.

По правилам ребята с очного формата подготовки получают 50-процентную скидку на протяжении всего учебного года, кроме летнего сезона. Льготу возобновят 1 сентября.

Ранее стало известно, что льготники из Подмосковья смогут оформить в мобильном приложении бесплатные билеты на электричку.