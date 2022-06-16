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    16 июня 2022, 14:57

    Льготный проезд для учащихся из Подмосковья приостановили в электричках до осени

    Анастасия Аброськина

    Льготный проезд в пригородных поездах приостановили для учащихся Подмосковья до 31 августа. Это касается школьников, студентов, аспирантов, ординаторов.

    Льготный проезд для учащихся из Подмосковья приостановили в электричках до осени | Изображение 1

    Летом всем учащимся из Подмосковья потребуется покупать билеты за полную стоимость. Льготу на проезд приостановили 16 июня.

    Период ее предоставления завершился во всех пригородных поездах ЦППК и МТППК. Это касается и ассистентов-стажеров.

    По правилам ребята с очного формата подготовки получают 50-процентную скидку на протяжении всего учебного года, кроме летнего сезона. Льготу возобновят 1 сентября.

    Ранее стало известно, что льготники из Подмосковья смогут оформить в мобильном приложении бесплатные билеты на электричку.