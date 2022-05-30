Подмосковные льготники смогут оформить в мобильном приложении бесплатные билеты на электричку

Федеральные льготники Москвы и Подмосковья теперь смогут оформить бесплатные билеты на электричку через мобильное приложение ЦППК. Это часть большой цифровизации.

Начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов сообщил, что теперь льготникам не требуется получать билет в кассе — достаточно заранее оформить его онлайн. Это можно сделать даже не выходя из дома.

Поможет специальное мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».

Теперь оформление разовых билетов для федеральных льготников станет намного удобнее и быстрее Игорь Евдокимов.

Функция доступна как для Android, так и для iOS. Первый шаг — установить приложение «Расписание и билеты ЦППК».

Затем потребуется выбрать пункты отправления и прибытия, указать свои фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС. Данные социальной карты не требуются.

Ранее для льготников Подмосковья внедрили бесконтактный способ оформления билетов fast track. С его помощью можно быстрее проходить через турникеты.