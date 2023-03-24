Подмосковье 24 марта 2023, 10:00 Льготники оформили 95 тысяч бесплатных билетов на ресурсах ЦППК с начала года АО "Центральная ППК"

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С начала года федеральные льготники оформили свыше 94,2 тысячи бесплатных билетов на поезда ЦППК в мобильном приложении компании. Это 37 тысяч проездных на фирменные и 18 — на обычные экспрессы.

Как рассказали в Минтрансе региона, оформление бесплатных билетов стало доступно в приложении в конце прошлого мая. В июле там появилась возможность брать билеты на экспрессы с выбором мест. Для этого нужно выбрать маршрут и ввести личные данные. В поездку следует взять паспорт и документы, подтверждающие льготу.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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