Воробьев призвал отменить бумажные медсправки и для взрослых жителей Подмосковья

В Подмосковье теперь не надо приносить в школу медицинскую справку от врача. Образовательные учреждения будут автоматически получать всю необходимую информацию из больниц. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами.

«Вторая тема, тоже важная, тоже касается большого количества людей, — это отмена справок по болезни школьников. В продолжение темы образования хочу сказать, что с 1 сентября бумажную справку родители или дети после болезни приносить в школу не будут. Этого просто не нужно. Теперь школа автоматически будет получать информацию о состоянии заболевших учеников из поликлиники, из наших электронных медицинских систем», — рассказал Воробьев.

Он также вспомнил случай в Кашире, где молодой человек пришел закрывать больничный лист. Мужчина сидел в очереди с пациентами, которые болели, а он к этому времени был совершенно здоров.

«Я прошу также проработать и сделать так, чтобы взрослые люди, когда они выздоровели, также лишний раз не ходили в поликлинику, а работодатель в электронной системе уже видел, что все бумаги уже оформлены, и человек может экономить время. А время, как известно, самое дорогое, что есть у человека», — добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что удобство для людей — ключевое направление работы правительства. Поэтому очень важно разъяснить родителям и учителям, новый порядок оформления больничного.