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    26 июля 2021, 12:31

    Школьные выплаты в Подмосковье получат более 1 млн детей с 16 августа

    Александр Блинов, Наза Салех Захи

    Единовременную выплату к началу учебного года в Московской области могут получить родители более одного миллиона детей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разъяснить жителям, как подавать заявления для получения выплат.

    Школьные выплаты в Подмосковье получат более 1 млн детей с 16 августа

    Программы, которые реализуются по инициативе президента, очень важны для Подмосковья. Воробьев подчеркнул, что задача властей — на каждом уровне своевременно и доходчиво разъяснять всю суть этой работы.

    Губернатор напомнил, что июль подходит к концу и приближается новый учебный год. В связи с этим по инициативе главы государства родителям школьников в возрасте от шести до 18 лет начислят единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

    «В Подмосковье ее могут получить родители более одного миллиона детей. Все мы понимаем, насколько это актуально в преддверии 1 сентября, когда расходы, хлопоты на то, чтобы собрать ребенка в школу, всегда немалые. Деньги начнут людям поступать с 16 августа, а заявления на „Госуслугах“ можно уже подать с 15 июля», — сказал Воробьев.

    Власти должны еще раз разъяснить всем жителям, кому положена эта выплата, кому и как нужно подавать заявления и в какие сроки деньги поступят на счет.

    «Особый акцент прошу сделать на порядке предоставления, если выплата положена нескольким детям в семье и семьям, которые воспитывают ряд категорий детей, которым мы оказываем дополнительную помощь», — отметил губернатор.

    Выплату перед началом учебного года смогут получить в том числе школьники старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью.