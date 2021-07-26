Школьные выплаты в Подмосковье получат более 1 млн детей с 16 августа

Единовременную выплату к началу учебного года в Московской области могут получить родители более одного миллиона детей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разъяснить жителям, как подавать заявления для получения выплат.

Программы, которые реализуются по инициативе президента, очень важны для Подмосковья. Воробьев подчеркнул, что задача властей — на каждом уровне своевременно и доходчиво разъяснять всю суть этой работы.

Губернатор напомнил, что июль подходит к концу и приближается новый учебный год. В связи с этим по инициативе главы государства родителям школьников в возрасте от шести до 18 лет начислят единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

«В Подмосковье ее могут получить родители более одного миллиона детей. Все мы понимаем, насколько это актуально в преддверии 1 сентября, когда расходы, хлопоты на то, чтобы собрать ребенка в школу, всегда немалые. Деньги начнут людям поступать с 16 августа, а заявления на „Госуслугах“ можно уже подать с 15 июля», — сказал Воробьев.

Власти должны еще раз разъяснить всем жителям, кому положена эта выплата, кому и как нужно подавать заявления и в какие сроки деньги поступят на счет.

«Особый акцент прошу сделать на порядке предоставления, если выплата положена нескольким детям в семье и семьям, которые воспитывают ряд категорий детей, которым мы оказываем дополнительную помощь», — отметил губернатор.

Выплату перед началом учебного года смогут получить в том числе школьники старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью.