Подмосковье 24 мая 2023, 11:18 Летний сезон турниров по конному поло начнется в Подмосковье 27 мая Московский Поло Клуб

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Летний сезон игр в конное поло откроют в Подмосковье 27 мая. Он начнется традиционным турниром Spring Classic в Дмитрове.

Открытие сезона пройдет в формате светского пикника, закроют его в сентябре Осенним кубком.

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Как рассказали в Минспорте, на церемонии открытия будут работать фотографы, ведущий-комментатор, а активные участники мероприятия смогут выиграть памятные призы и сделать фото с игроками и лошадьми. Во время перерыва между игровыми таймами зрители выйдут на поле, чтобы потоптать поврежденные копытами участки газона и найти «счастливую подкову».

Московский Поло Клуб был создан в 2003 году и тех пор активно развивает этот вид спорта.

Билеты на мероприятия доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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