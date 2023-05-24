24 мая 2023, 11:18
Летний сезон турниров по конному поло начнется в Подмосковье 27 мая
Летний сезон игр в конное поло откроют в Подмосковье 27 мая. Он начнется традиционным турниром Spring Classic в Дмитрове.
Открытие сезона пройдет в формате светского пикника, закроют его в сентябре Осенним кубком.
Реклама
Как рассказали в Минспорте, на церемонии открытия будут работать фотографы, ведущий-комментатор, а активные участники мероприятия смогут выиграть памятные призы и сделать фото с игроками и лошадьми. Во время перерыва между игровыми таймами зрители выйдут на поле, чтобы потоптать поврежденные копытами участки газона и найти «счастливую подкову».
Московский Поло Клуб был создан в 2003 году и тех пор активно развивает этот вид спорта.
Билеты на мероприятия доступны по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Дмитров
Реклама
Реклама