Подмосковье 26 мая 2023, 12:38 Лесопарк в Павловской Слободе благоустроят до конца года Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство лесопарка началось в Павловской Слободе в Истре. Сейчас там расчищают территорию от сухостоя и валежника, обустраивают тропиночные сети и устанавливают систему освещения Работы завершат до конца года.

Работы проводят по губернаторской программе «Парки в лесу». В нее вошли 50 объектов, которые преобразятся к 2025 году. По словам глав Минблагоустройства региона Михаила Хайкина, к концу мая работы завершат на трех территориях, это Ольгинский лесопарк в Балашихе, Лобненский лесопарк и «Авангард» в Электростали. К концу года откроют еще шесть мест.

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«В рамках работ по данной программе мы сооружаем удобные прогулочные тропы, прокладываем велодорожки, устанавливаем детские и спортивные площадки, а также создаем условия для безопасного отдыха — все территории оборудуются современными системами освещения и видеонаблюдения. Все это — без ущерба для экологии и с минимальным вмешательством в природную среду», — сказал он.

В 2021 году в Подмосковье благоустроили 13 лесопарков, в прошлом окрыли для посещения еще три. В них сделали пешеходные дорожки, выло-лыжные маршруты, детские и спортивные площадки, а также павильоны кафе и проката.

В этом году работы завершат в Павловской Слободе, Томилинском лесу, Дубровицком лесу, Фрязинском и Видновском лесопарках и Гальчино. Работы также начнутся в Одинцове, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Лыткарине, Красногорске и Домодедове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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