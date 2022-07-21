Лесопарк в Лобне благоустроят в 2023 году

Подмосковье объявило конкурс на благоустройство лесопарка в микрорайоне Москвич в Лобне. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Завершить работы планируют в 2023 году.

О старте поиска подрядчика рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова. Благоустройство проведут по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы оплатят из регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об облагораживании народных троп в Подмосковье. Это дороги, появившиеся в местах, где жителям удобно сокращать путь. До конца года 800 из них приведут в порядок.