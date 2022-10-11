Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

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Viber Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской

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Природный шедевр найден в окрестностях деревни Кунилово городского округа Шаховская. Лесничие Волоколамского филиала «Мособллес» обратили внимание на необычную березу во время обхода территории.

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50-летнее дерево удивило лесничих наростом необычной формы. Образование имеет 1,5 метра в высоту и 80 сантиметров в обхвате.

«Нарост похож на взбирающегося по стволу бурого медведя. Для тех, кто ищет интересные сюжеты для фотосъемок, данное место станет настоящей находкой», — отметил помощник участкового лесничего Волоколамского филиала «Мособллес» Николай Пономаренко.

Недавно в Подмосковье обновили техническое оснащение лесных пожарных. Они получили 12 бензомоторных пил, которые нужны для того, чтобы не дать огню распространяться. Чуть позже лесничие получили 462 новых комплекта зимней одежды. Куртка и полукомбинезон, а также теплые сапоги и шапки входят в каждый такой набор.

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