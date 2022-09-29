Техническое оснащение лесных пожарных обновили в Подмосковье | 360°

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Техническое оснащение лесных пожарных обновили в Подмосковье

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Еще 12 бензомоторных пил получили лесные пожарные Подмосковья. Модернизация материально-технической базы Комлесхоза Московской области продолжается.

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«Лесопожарные станции „Центрлесхоз“ получили новое специализированное оборудование на сумму почти 560 тысяч рублей. Это 12 профессиональных бензомоторных пил», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Бензомоторные пилы нужны пожарным для работы в лесу. С помощью них выпиливают соседние с очагом возгорания деревья, чтобы остановить распространение огня.

«Это оборудование проверено на практике, оно надежное и долговечное. Пилы легкие, но их мощности достаточно для выполнения сложных задач по распиловке», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Лесные пожары

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