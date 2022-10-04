Лесничие Подмосковья получили более 400 новых комплектов зимней одежды | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Лесничие Подмосковья получили более 400 новых комплектов зимней одежды

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Куртка и полукомбинезон, а также теплые сапоги и шапки входят в зимний комплект лесничего. Сотрудники «Центрлесхоза» получили 462 таких набора для работы в лесу в холодное время года.

«Готовимся к зиме заранее, поэтому все закупочные процедуры были проведены вовремя. Это позволило получить спецодежду в срок», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, общая сумма закупки составила почти четыре миллиона рублей. Все товары из комплекта произведены в России.

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«При работах в лесу многое решают детали. Одежда должна быть удобной, не стеснять движений, но и иметь посадку, препятствующую попаданию снега и холодного воздуха. Ткань должна иметь стойкость к истиранию и водоотталкивающие характеристики», — объяснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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Новые комплекты полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Например, сапоги «Полярник» уже зарекомендовали себя в деле. Обувь сочетает свойства валенок за счет внутренней войлочной части и в то же время отлично защищает ноги от влаги, так как нижняя часть выполнена из натуральной водостойкой кожи.

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