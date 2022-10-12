Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 12:10

Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ

Подмосковье

12 октября 2022, 12:08

Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 12:06

Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР

Мир

12 октября 2022, 12:04

Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши

Знаменитости

12 октября 2022, 12:03

Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению»

Мир

12 октября 2022, 11:59

Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Мир

12 октября 2022, 11:58

Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Важное

12 октября 2022, 11:56

НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков

Подмосковье

12 октября 2022, 12:10

Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ

Читать 360tv в

Сотрудники 19 филиалов «Мособллес» съехались в Мытищинский филиал МГУТУ имени Баумана для повышения квалификации. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

151 лесничий принимал участие в мероприятии. На базе учебного заведения сотрудники сначала выслушали курс теории, а затем провели практические занятия на лесном участке Московского учебно-опытного филиала. Обучение прошло по направлениям «Проведение отводов и таксации лесосек» и «Вальщик леса».

Реклама

Специалисты закрепили знания о том, как работать в лесу с инструментом. Им напомнили о технике безопасности, и правилах валки деревьев. Отдельно изучили информацию о цифровизации работы — вместо бумаги современные лесничие работают в электронном виде.

Реклама

Недавно в Подмосковье обновили техническое оснащение лесных пожарных. Они получили 12 бензомоторных пил, которые нужны для того, чтобы не дать огню распространяться. Чуть позже лесничие получили 462 новых комплекта зимней одежды. Куртка и полукомбинезон, а также теплые сапоги и шапки входят в каждый такой набор.

Мытищи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама