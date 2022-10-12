Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

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Viber Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ

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Сотрудники 19 филиалов «Мособллес» съехались в Мытищинский филиал МГУТУ имени Баумана для повышения квалификации. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

151 лесничий принимал участие в мероприятии. На базе учебного заведения сотрудники сначала выслушали курс теории, а затем провели практические занятия на лесном участке Московского учебно-опытного филиала. Обучение прошло по направлениям «Проведение отводов и таксации лесосек» и «Вальщик леса».

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Специалисты закрепили знания о том, как работать в лесу с инструментом. Им напомнили о технике безопасности, и правилах валки деревьев. Отдельно изучили информацию о цифровизации работы — вместо бумаги современные лесничие работают в электронном виде.

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Недавно в Подмосковье обновили техническое оснащение лесных пожарных. Они получили 12 бензомоторных пил, которые нужны для того, чтобы не дать огню распространяться. Чуть позже лесничие получили 462 новых комплекта зимней одежды. Куртка и полукомбинезон, а также теплые сапоги и шапки входят в каждый такой набор.

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