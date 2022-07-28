Лесничие Наро-Фоминска спасли заблудившегося грибника

Лесничие помогли пожилому мужчине, который потерялся во время «тихой охоты». Грибник сбился с дороги и не смог сориентироваться. Благодаря слаженной работе служб его удалось спасти.

Сигнал о потерявшемся человеке поступил в Верейское лесничество. Мужчина потерялся около СНТ «50 лет Победы». Лесничие сразу выехали на поиски и смогли отыскать 80-летнего грибника. Домой он вернулся невредимым, но расстроенным из-за пустой корзины.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что с начала сезона в лесах Подмосковья заблудились 97 человек. Многие из них — пенсионеры.

«Отправляясь в лес, обязательно берите с собой мобильный телефон, предварительно проверьте, достаточно ли он заряжен. Запаситесь водой и едой. Возьмите компас, если он есть. Сообщите родным и близким о своих планах. Все это может спасти вам жизнь», — сказал Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в Подмосковье. Работы завершили уже в девяти местах.