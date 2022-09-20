Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам | 360°

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Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам

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Дети из «Зеленого патруля» научились определять вид животных по следам. Лесничие провели детям экскурсию и разложили вместе сними угощения для зверей, рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Специалисты показали детям места обитания диких животных в Волоколамском лесничестве. По следам они научились определять вид зверя, его возраст, пол и маршрут перемещения. На специальных площадках школьники оставили угощения для обитателей леса.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

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