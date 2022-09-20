Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам

Читать 360tv в

Дети из «Зеленого патруля» научились определять вид животных по следам. Лесничие провели детям экскурсию и разложили вместе сними угощения для зверей, рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Специалисты показали детям места обитания диких животных в Волоколамском лесничестве. По следам они научились определять вид зверя, его возраст, пол и маршрут перемещения. На специальных площадках школьники оставили угощения для обитателей леса.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

Реклама

0 0 0 0 0 0