Лесная охрана провела свыше 3,5 тысячи бесед с жителями Подмосковья

Сотрудники лесной охраны провели более 3,5 тысячи профилактических мероприятий в Подмосковье. Это беседы, на которых жителям рассказывают о правилах пожарной безопасности. Об этом рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Зампред отметил, что в случае лесных пожаров нужно работать на опережение, поэтому очень важно вести профилактическую работу. Такие встречи проводят в СНТ и местах отдыха — у озер и рек, в лесах и пикниковых зонах.

«Нет цели оштрафовать, главное — донести и объяснить правила соблюдения пожарной и санитарной безопасности, чтобы не допустить возгораний, которые могут привести к катастрофически последствиям», — отметил он.

Жителям Подмосковья напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Отдыхающих также просят не оставлять после себя мусор и бережно относиться к природе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве подмосковных лесопарков. В некоторых из них работы уже завершили.